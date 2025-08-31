Oscar Piastri su McLaren ha vinto il gran premio d'Olanda di formula uno.

L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen e la Racing Bulls di Isack Hadjar dopo che a sei giri dal termine Norris si è ritirato per un problema alla sua monoposto. Giornata da dimenticare per le Ferrari con Lewis Hamilton prima e Charles Leclerc poi, costretti al ritiro dopo incidenti.

(Unioneonline)

