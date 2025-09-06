Marc Marquez ha vinto la gara Sprint del GP di Catalunya, classe MotoGP. Il leader del mondiale e la sua Ducati ufficiale hanno preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati clienti di Fabio Di Giannantonio.

Per Marc Marquez è l'ottava vittoria di fila nella Sprint, la 13esima della stagione, favorita anche dalla caduta del fratello Alex, mentre era in testa, a quattro giri dalla fine. Francesco Bagnaia ha chiuso al 17esimo posto, con un distacco di quasi 14 secondi.

Nella classifica mondiale Marc Marquez sale a 467 punti, +187 su Alex e +239 su Bagnaia.

(Unioneonline)

