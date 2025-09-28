Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione.

Terzo Joan Mir. Sono nove i titoli iridati nella carriera di Marquez, sette nella classe regina.

L'urlo al traguardo e poi il pianto. Marc Marquez non riesce a trattenere la commozione sul circuito

di Motegi, in Giappone, dove oggi si è laureato campione del mondo per la nona volta, la settima nella classe Motogp. All'arrivo è stato festeggiato dai colleghi, dal fratello Alex e dal team Ducati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata