MotoGp Giappone, domina Bagnaia: Marquez campione del mondoDoppietta della Ducati. Lo Spagnolo, secondo, conquista il nono titolo iridato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione.
Terzo Joan Mir. Sono nove i titoli iridati nella carriera di Marquez, sette nella classe regina.
L'urlo al traguardo e poi il pianto. Marc Marquez non riesce a trattenere la commozione sul circuito
di Motegi, in Giappone, dove oggi si è laureato campione del mondo per la nona volta, la settima nella classe Motogp. All'arrivo è stato festeggiato dai colleghi, dal fratello Alex e dal team Ducati.
(Unioneonline)