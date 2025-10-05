formula uno
05 ottobre 2025 alle 16:09
A Singapore vince Russell: alla McLaren in mondiale costruttoriSecondo Verstappen e terzo Norris. Per le Ferrari sesto e settimo posto
George Russell su Mercedes ha vinto il gran premio di Singapore, 18esima prova del mondiale di formula 1. Secondo posto per Max Verstappen (Red Bull), terza la McLaren di Lando Norris.
Per le Ferrari solo sesto (Leclerc) e settimo posto (Hamilton).
Grazie ai due piazzamenti a podio la McLaren sale a 650 punti e si aggiudica il titolo costruttori.
(Unioneonline)
