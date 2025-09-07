Alex Marquez vince in Catalunya, secondo il fratello MarcA Montmelo completa il podio Enea Bastianini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Alex Marquez ha vinto il Gran premio di Catalunya, 15esima prova del Mondiale MotoGp.
Il pilota del team Ducati Gresini ha preceduto il fratello Marc, leader del mondiale con la Ducati ufficiale, impedendogli di mettere a segno l'ottava doppietta di fila Sprint-gara.
Terzo sul podio, Enea Bastianini (KTM-Tech3). Alle sue spalle si sono classificati Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartataro (Yamaha), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e, settimo, Francesco Bagnaia, subito davanti a Luca Marini (Honda).
(Unioneonline)