motogp
14 settembre 2025 alle 14:53
Marc Marquez vince a Misano, secondo BezzecchiSul podio anche Alex Marquez, poi le due Ducati VR46
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Marc Marquez ha vinto il Gp di San Marino, sedicesima prova del Mondiale classe MotoGp.
Il leader del mondiale ha preceduto Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia e vincitore della sprint di ieri.
Terzo posto, ancora una volta, per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini. Quarta e quinta le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e di Fabio Di Giannantonio.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata