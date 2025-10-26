Mondiali di ciclismo su pista, Elia Viviani agguanta l’oro all'ultimo sprintIl 36enne veronese chiude la carriera sul gradino più alto del podio
L'ultima volta di Elia Viviani in pista a “guidare” la Nazionale della bicicletta ricca di giovani talenti si conclude sul gradino più alto del podio: il ciclista 36enne veronese, che ha già annunciato il ritiro, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista, nella gara a eliminazione.
“The last dance” la scritta che compare sulle magliette della squadra italiana che ha salutato così l'oro di Viviani a Santiago del Cile".
«E' stato il finale che sognavo», le parole dell’azzurro. «Sono grato al ciclismo per tutto quello che mi ha dato. Se guardo indietro vedo 16 anni di carriera sempre al vertice».
