Michele Usai 38 anni cagliaritano, si conferma uno dei principali atleti italiani e internazionali dell’apnea di profondità in acqua dolce.

Già campione del mondo nel 2025, è attuale detentore del record mondiale Cmas nella disciplina assetto costante senza attrezzi Cnf (rana) per aver raggiunto la profondità di - 67 metri in acque dolci.

Domenica, durante i campionati italiani di apnea outdoor di Riva del Garda in provincia di Trento, Usai si è aggiudicato il titolo di campione italiano nella disciplina Free Immersion Fim (immersione libera) scendendo ad una profondità di 80 metri (omologata la profondità di meno 68 metri).

Grazie ai risultati ottenuti in questa stagione è stato convocato nella Nazionale italiana Cmas per i campionati mondiali outdoor 2026 che si svolgeranno a Roatan in Honduras dal prossimo 14 al 27 agosto.

Tre donne e un uomo: Mara Guida, Linda Paganelli, Alessia Zecchini e Michele Usai. Ad accompagnarli ci sarà il direttore tecnico della squadra Nazionale, Michele Tomasi che, per l’occasione rivestirà anche il ruolo di capo delegazione.

(Unioneonline/A.D)

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