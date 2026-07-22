Un posto in prima fila per i telespettatori di Videolina, i radioascoltatori di Radiolina e i lettori di unionesarda.it per seguire il ritiro del Cagliari. I rossoblù, dopo la prima parte del ritiro al lavoro al Crai Sport Center di Assemini, affrontano la seconda fase della preparazione per il prossimo campionato di Serie A a Ponte di Legno (Brescia).

Anche quest’anno “Il Cagliari in diretta Estate” racconterà giorno per giorno, live da oggi alle 19.30 su Videolina, al canale 10 del digitale terrestre, in FM su Radiolina e sul web su unionesarda.it.

Conduzione in studio affidata a Lele Casini, inviati a Ponte di Legno Alberto Masu e Gianfranco Trudu, con le immagini degli allenamenti e la voce dei protagonisti. Oggi in studio ci sarà Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del gruppo L’Unione Sarda.

(Unioneonline)

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