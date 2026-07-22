C’è anche l’Italia ai campionati mondiali master di hockey su prato. E in maglia azzurra c’è tanta Sardegna. Olanda e Belgio ospiteranno gli eventi in quattro città che accoglieranno le numerose delegazioni.

Domani sarà proprio l’Italia, opposta alla Scozia, ad aprire la rassegna a Schiedam, in Olanda, con l’esordio della nazionale Over 35 maschile. Nella rosa di diciotto giocatori quasi la metà (otto) sono sardi. A partire dal capitano Luca Angius e dal fratello Stefano, un passato nell’Amsicora come Lorenzo Asuni e Massimo Masala, quest’ultimo nelle giovanili prima di trasferirsi all’estero. Fa invece parte del presente il portiere Marcello Manca. La Juvenilia Uras “presta” tre giocatori in attività, il portiere Emilio Aramu, Filippo Meloni e Marco Garau.

Ieri l’arrivo a Schiedam, centro vicino a Rotterdam, e un allenamento congiunto con l’Argentina Over 40, con annessa amichevole vinta dagli azzurri 3-1. Oggi la cerimonia di apertura, domani si comincia con Italia-Scozia, nei giorni successivi le sfide con Sri Lanka e Francia. Il 1° agosto la finale.

Luca Angius sarà anche il coach dell’Over 40 maschile, dove l’unico giocatore sardo nella rosa è Marcello Tronci, ex Suelli e Amsicora, che giocherà con la maglia degli Stati Uniti, dove risiede.

Il 6 agosto a Brasschaat, in Belgio, iniziano l’Over 55 e Over 60 maschile. Roberto Pucci è il coach dell’Over 55 che schiera Mario Mastino, figura attiva nell’attività master e team manager dell’Over 60 maschile. Che parte con una nutrita pattuglia cagliaritana, a partire da Roberto Giuliani, già capitano della nazionale maggiore, il portiere Domenico Bresciani, una vita nel Cus Cagliari, Roberto e Stefano Pucci (scudetti in doppia cifra nell’Amsicora), Roberto Murgia e Stefano Murru. L’Italia è nel girone con Nuova Zelanda, Francia e Scozia.

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