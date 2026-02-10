Dopo la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina, arriva una delusione per Sofia Goggia nella combinata a squadre (con Nadia Delago, Nicol Delago e Laura Pirovano): sull’Olympia delle Tofane l’azzurra è caduta, mentre era attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler.

Goggia era circa a tre quarti pista, quando è scivolata, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche.

