i giochi
10 febbraio 2026 alle 11:06aggiornato il 10 febbraio 2026 alle 11:09
Milano Cortina: Sofia Goggia cade nella combinata a squadreL'azzurra scivola a tre quarti gara. Per lei nessuna conseguenza fisica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina, arriva una delusione per Sofia Goggia nella combinata a squadre (con Nadia Delago, Nicol Delago e Laura Pirovano): sull’Olympia delle Tofane l’azzurra è caduta, mentre era attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler.
Goggia era circa a tre quarti pista, quando è scivolata, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata