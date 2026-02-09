La Roma non sbaglia e aggancia la Juventus al quarto posto in classifica, battendo 2-0 il Cagliari. Gian Piero Gasperini, sconfitto 1-0 all’andata due mesi fa all’Unipol Domus, stavolta non ha avuto grossi problemi per prendersi i tre punti: «Questa è una squadra che reagisce sempre», esordisce il tecnico giallorosso. «Peccato non aver realizzato un gol in più nel primo tempo, perché abbiamo creato tanto, ma nel secondo siamo riusciti a gestire».

Gasperini si gode Donyell Malen, autore di una doppietta e migliore in campo. «Dobbiamo essere bravi noi a supportarlo bene, per quelle che sono le sue caratteristiche che sono difficili da contenere: ha un repertorio sicuramente vasto», l’elogio dell’allenatore all’attaccante olandese.

Gasperini si sofferma anche su Palestra, che ha lanciato all’Atalanta e oggi ha ritrovato da avversario: «Questo è un top. È un 2005, abbiamo cominciato a farlo allenare con la prima squadra che aveva 17 anni. Poi ha fatto un campionato con l’Atalanta Under-23, perché avevamo tanti giocatori: ne aveva di forti davanti, ma l’esperienza in Serie C prima e l’anno scorso penso gli sia servita. Adesso è veramente cresciuto tantissimo».

Chiusura di Gasperini sull’arbitro Marcenaro, dopo le tante critiche anche in questa giornata sul Var: «Ha visto tutte le decisioni, è stato perfetto». E sulla corsa Champions League: «Cerchiamo sempre di essere all’altezza delle rivali, l’Inter è già andata e giochiamo con Milan, Napoli, Juventus, Como e Atalanta che hanno tutti reparti offensivi molto forti. Non sarà facile, abbiamo la speranza e il desiderio di crescere».

© Riproduzione riservata