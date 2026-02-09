L’Italia del curling misto deve arrendersi, seppur soltanto all’ultimo, agli USA in semifinale. Non basta la solita grande prova di Stefania Costantini e Amos Mosaner che, in quel del Cortina Curling Olympic Stadium, escono sconfitti sul punteggio di 9-8.

L’Italia è rimasta in vantaggio fino all’ultimo tiro quando gli USA, in possesso del cosiddetto “Hammer”, hanno trovato i due punti vincenti grazie alla stone lanciata dalla campionessa Cory Thiesse, e alle “spazzolate” del compagno di squadra Korey Dropking.

Il duo azzurro avrà la possibilità di rifarsi già domani (martedì 10 febbraio) nella finale terzo/quarto posto valevole per la medaglia di bronzo. Ad attendere l’Italia ci sarà la Gran Bretagna, battuta nell’altra semifinale dalla Svezia col risultato di 9-3.

(Unioneonline/ n.s.)

