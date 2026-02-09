Milano-Cortina: si spegne in semifinale il sogno dell’Italia nel curling mistoStefania Costantini e Amos Mosaner si arrendono agli Usa: adesso la sfida alla Gran Bretagna per il bronzo
L’Italia del curling misto deve arrendersi, seppur soltanto all’ultimo, agli USA in semifinale. Non basta la solita grande prova di Stefania Costantini e Amos Mosaner che, in quel del Cortina Curling Olympic Stadium, escono sconfitti sul punteggio di 9-8.
L’Italia è rimasta in vantaggio fino all’ultimo tiro quando gli USA, in possesso del cosiddetto “Hammer”, hanno trovato i due punti vincenti grazie alla stone lanciata dalla campionessa Cory Thiesse, e alle “spazzolate” del compagno di squadra Korey Dropking.
Il duo azzurro avrà la possibilità di rifarsi già domani (martedì 10 febbraio) nella finale terzo/quarto posto valevole per la medaglia di bronzo. Ad attendere l’Italia ci sarà la Gran Bretagna, battuta nell’altra semifinale dalla Svezia col risultato di 9-3.
(Unioneonline/ n.s.)