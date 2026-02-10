A meno di 24 ore dalla grande delusione della semifinale persa contro gli USA, l’Italia del curling misto può comunque sorridere, grazie alla medaglia di bronzo vinta contro la Gran Bretagna.

Stefania Costantini e Amos Mosaner si sono imposti, nella finale per il terzo/quarto posto, con il risultato finale di 5-3. Un risultato che descrive a pieno la prova dei due azzurri, abili a lasciarsi alle spalle la delusione della semifinale e a mantenere il controllo di una gara insidiosa che si è risolta, ancora una volta, all’ultima stone.

L’ultimo tiro di Stefania Costantini, facile solo all’apparenza, consegna a lei e al compagno di squadra Amos Mosaner la seconda medaglia consecutiva, dopo quella d’oro conquistata a Pechino 2022. Con quest’ultimo bronzo l’Italia sale così a 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi) conquistate a Milano-Cortina 2026.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata