La Torres ospita i giovani talenti bianconeri: domenica 8 febbraio, alle ore 12:30, al “Vanni Sanna” arriva la Juventus Next Gen, quinta insieme al Campobasso. Dopo il colpaccio di Terni, la squadra sassarese punta al primo bis del campionato, per ampliare il distacco dal fanalino di coda Pontedera e proseguire l'inseguimento al quartultimo posto.

All'andata ci fu la vittoria in rimonta della giovane Juventus, con i rossoblù in vantaggio grazie a Musso a inizio ripresa e poi i gol di Macca e Pedro Felipe, quest’ultimo arrivato al 91'. Non un colpo di fortuna, dato che i bianconeri hanno segnato ben 10 dei 25 gol totali dall'81' in poi.

Per quanto riguarda la squadra sassarese, il tecnico Greco può contare a centrocampo su Giorico, che ha scontato la squalifica. Conferma per Baldi in difesa e possibile chance in attacco dal primo minuto per Sorrentino, al fianco di Diakite, con Luciani pronto a subentrare nella ripresa.

