Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ormai giunte al capolinea, ma l’Italia continua a collezionare diversi riconoscimenti. Come comunicato dalla presidente del CIO Kirsty Coventry, in una lettera al Capo dello stato, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni riceveranno l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale.

La stessa Coventry ha sottolineato come, attraverso l'onorificenza, desidera esprimere «profonda gratitudine e ringraziamento per l'impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026».

Nella lettera alla premier Meloni, inoltre, il CIO ha aggiunto che «questo successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la sua guida». L'ordine olimpico in argento, invece, è stato assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata