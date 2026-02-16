Olimpiadi
Milano Cortina, Flora Tabanelli bronzo nel freestyle big airOro per la canadese Oldham, argento alla cinese Gu: per gli azzurri è la medaglia numero 23
Medaglia di bronzo per Flora Tabanelli nel freestyle big air alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Al Livigno Snow Park l'azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell'ultimo salto, e conclude dietro alla canadese Megan Oldham, oro, e alla cinese Eileen Gu, argento.
Per l'Italia è la medaglia numero 23 ai Giochi invernali.
