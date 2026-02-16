Medaglia di bronzo per Flora Tabanelli nel freestyle big air alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Al Livigno Snow Park l'azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell'ultimo salto, e conclude dietro alla canadese Megan Oldham, oro, e alla cinese Eileen Gu, argento.

Per l'Italia è la medaglia numero 23 ai Giochi invernali. 

