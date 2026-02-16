La nazionale di basket parla anche in sardo. Per il raduno che porterà l'Italbasket alla doppia sfida con la Gran Bretagna nella seconda “finestra” di qualificazione al Mondiale 2027, il CT Luca Banchi ha inserito il play sassarese Marco Spissu (in forza al Saragozza, in Spagna) e l'ala dolianovese Sasha Grant (Cremona). Inoltre nella long list di 28 giocatori è stato convocato anche il lungo del Banco di Sardegna Luca Vincini.

Dei 28 convocati totali dopo gli allenamenti del 23 e 24 febbraio ne resteranno solo la metà. Le due partite contro la Gran Bretagna sono in programma a Newcastle upon Tyne il 27 febbraio alle ore 20.30 italiane e a Livorno il 2 marzo alle ore 19.30.

I convocati: Spissu, Della Valle, Mannion, Candi, Tonut, Flaccadori, Assui, Tessitori, Ricci, S. Niang, Bortolani, Ferrari, Baldasso, Suigo, Casarin, Calzavara, Totè, Diouf, veronesi, Grant, Akele, Vincini, Petrucelli, Atamah, Marangon, C. Niang, Possamai.

