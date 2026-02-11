Dorothea Wierer manca l’appuntamento con la doppietta nel biathlon. Dopo l’argento conquistato nella staffetta mista, la campionessa azzurra non è riuscita ad arrivare a medaglia nella finale dell’individuale femminile, piazzandosi al quinto posto.

«Quest’oggi non ero al meglio delle mie condizioni fisiche – ha dichiarato la Wierer nel post gara – ma ho comunque cercato di dare il massimo, purtroppo non è andata. Nei primi due giri sugli scii ho retto la fatica ma, dal terzo giro in poi, ho iniziato ad accusare le prime difficoltà. Le condizioni della pista non mi hanno aiutato».

Per la Wierer si è rivelato decisivo l’errore nella seconda serie, che l’ha portata a chiudere la gara con 19/20 al tiro. Dorothea conclude la prova con il tempo di 42:49.5, male la connazionale Lisa Vitozzi che si piazza al trentasettesimo posto.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata