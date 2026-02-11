Da Milano-Cortina a Stranamore il passo è breve, soprattutto quando ci si imbatte in storie come quella di Sturla Holm Laegreid. Il biatleta norvegese, infatti, si è reso protagonista, oltre che per l’ottima prova che gli è valsa la medaglia di bronzo nella gara individuale dei 20 km, anche per le dichiarazioni riguardanti la sua vita privata.

«È la mia prima medaglia olimpica – ha dichiarato Laegreid subito dopo la gara – si tratta di qualcosa di incredibile, ringrazio i tecnici e tutti coloro che mi hanno accompagnato durante tutto il percorso. Tuttavia, c’è una persona con cui avrei voluto condividere questo momento, che forse oggi non sta guardando. Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e straordinaria del mondo. Tre mesi fa, invece, ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita».

Un errore che l’atleta norvegese ha voluto confessare direttamente sul podio, con le lacrime agli occhi, ma che non ha portato gli effetti sperati. L’episodio, infatti, ha riscontrato un clamore tale che è stato proprio lo stesso Laegreid, poco dopo la sua confessione, a dirsi pentito: «Ero un po' nel mio mondo. Mi dispiace profondamente di aver raccontato questa storia personale in un giorno di festa per il biathlon norvegese. Le mie scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l'attenzione dopo l'oro, era il suo momento e spero di non averglielo rovinato. E vanno anche alla mia ex ragazza, che è finita involontariamente sotto i riflettori dei media, spero che questo gesto dimostri quanto la amo».

(Unioneonline/ n.s.)

