Una gara a due facce per l’Italia dello sci alpino, partita alla grande dopo il primo posto di Giovanni Franzoni nella discesa libera. Purtroppo, le speranze azzurre di ottenere un’altra medaglia, questa volta nell’inedita categoria della combinata maschile, sono svanite dopo la deludente prova nello slalom di Alex Vinatzer.

Il ragazzo di Bolzano ha dimostrato fin da subito alcune difficoltà nella discesa della Stelvio, complice anche un innalzamento delle temperature, che ha portato l’Italia a scivolare in classifica dal primo al settimo posto. «Ho chiesto scusa a Giovanni – ha dichiarato Vinatzer dopo la gara – ha fatto una prova straordinaria, non meritava altro che la medaglia. Gio è un cavallo di razza mentre io, per la paura di sbagliare, ho gestito troppo all’inizio. Questa gara è stata la sberla che mi ha fatto svegliare».

Risultato leggermente migliore per Dominik Parisi e Tommaso Sala, altra coppia azzurra in gara, che si è piazzata al quinto posto. Grande protagonista della giornata è la Svizzera che si porta a casa sia la medaglia d’oro (Von Allmen-Nef) che quella di argento (Odermatt/Meillard), quest’ultima condivisa con l’Austria (Kriechmayr-Feller).

(Unioneonline/ n.s.)

