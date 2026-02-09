Sarà Cagliari il primo palcoscenico dello spettacolo della vela mondiale: dal 21 al 24 maggio 2026 infatti la città ospiterà la tanto attesa regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America’s Cup. È la prima volta, dopo Barcellona 2024, che i team in corsa per il trofeo più antico dello sport internazionale, l’America’s Cup, si ritrovano insieme per un lungo weekend di gare.

Il programma – Sono previste quattro giornate di regate ad alta intensità, con fleet race serrate e spettacolari che culmineranno in una sfida secca di match race tra i due migliori equipaggi. Il programma prevede quattro regate venerdì 22 maggio, altre quattro sabato 23 e tre domenica 24, prima della finalissima.

«Ciascun team della Louis Vuitton 38ª America’s Cup – come si legge nel comunicato ufficiale – potrà schierare due AC40: una barca con l’equipaggio principale e una seconda affidata a una combinazione di velisti Youth & Women delle rispettive squadre. I riflettori saranno sulla capacità degli equipaggi Youth & Women di sorprendere e battere i team principali». In acqua si sfideranno gli AC40, in configurazione one-design, per garantire competizioni basate esclusivamente sull’abilità dei velisti.

La gara – «Le regate si svolgeranno su due campi di gara alternativi, ciascuno con un raggio di circa 2 chilometri, situati vicino alla costa: una scelta che renderà possibile seguire le gare dal lungomare e dai promontori, con visuali accessibili a tutti. A terra sarà allestito un Race Village con un palco principale, maxi-schermi e aree espositive. Dalla città e lungo tutto il waterfront fino al Lazzaretto di Cagliari si svilupperà l’"AC Viewing Promenade”, con vista sull’area di regata e un grande schermo. I team inizieranno ad arrivare a Cagliari dal 5 maggio per allestire le basi operative. Gli appassionati potranno vedere i primi AC40 in acqua da sabato 16 a mercoledì 20 maggio, periodo dedicato agli allenamenti non ufficiali.

Giovedì 21 maggio si terrà la conferenza stampa di apertura dell’evento, seguita da una giornata di prove ufficiali in mare con regate non valide ai fini della classifica e sessioni di prova. In serata aprirà il Race Village, con la presentazione ufficiale dei team sul palco principale e il saluto di benvenuto delle autorità della Regione Sardegna a visitatori e appassionati».

Cagliari si conferma dunque un «un gioiello che incarna la voglia di vivere della Sardegna». Porto dinamico e città in costante evoluzione, è un «affascinante intreccio di modernità e tradizione, in una cornice naturale a stretto contatto con il mare. Luna Rossa, Challenger italiano della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, considera Cagliari la propria “casa” e negli ultimi anni ha dimostrato come allenarsi nelle acque del Golfo possa essere al tempo stesso difficile ed elettrizzante».

