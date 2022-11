Luna Rossa torna a volare nel mare del Golfo di Cagliari. Poco più di due settimane fa l’incidente: l’albero, durante una fase di trasferimento, era caduto dalla gru subendo dei danni.

Da allora erano stati sospesi gli allenamenti e le sperimentazioni del prototipo dell’imbarcazione che dalla sua base sarda dovrà tentare la conquista dell’America’s Cup.

Adesso l’attesa sta per finire: la Leq12 è tornata in acqua e ha volato, al traino, sulla superficie. Una lunga sessione necessaria per testare alcune modifiche su elettronica e meccatronica.

Dalla settimana prossima dovrebbe ripartire il lavoro a vela del team Prada Pirelli. Intanto, lo spettacolo è già servito.

