Niente partitella ma tanti esercizi per i giocatori divisi in due reparti: i lunghi in una metà campo e gli esterni nell'altra. Secondo e ultimo allenamento per la Dinamo al palaSerradimigni. Domani si parte per Nuoro dove i biancoblù allenati da Bulleri resteranno sino al 28 agosto.

Tutti presenti, anche se la guardia Nate Johnson non si è allenato per un banale ritardo nell'esito di un esame. Presenti invce il play Desure Buie e l'ala piccola Carlos Marshall Jr che al pari del lituano Laurynas Beliauskas ha mostrato una discreta mano dall'arco dei tre punti. Nel reparto piccoli anche il play-guardia Enrico Casu, promosso dalle giovanili.

Con centri e alipivot si è allenato invece Michele Cipriano, classe 2009, 202cm di altezza, talento cresciuto nella Dinamo2000 che l'anno scorso ha giocato col Sant'Orsola in C regionale ed è nell'orbita della nazionale Under 16.

