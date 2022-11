Piccolo incidente per Luna Rossa a Cagliari. L’imbarcazione ha subito danni che impediranno al team italiano di uscire in mare nei prossimi giorni negli allenamenti.

Mentre la squadra si stava apprestando a scendere in acqua con il nuovo prototipo in vista dell’America’s Cup, durante le manovre per issare l’albero questo è caduto dalla gru subendo dei danni.

“Un semplice errore che ci costerà qualche settimana di lavoro”, ha detto Max Sirena ai canali ufficiali dell’America’s Cup. “Ora dovremo fare delle verifiche per capire quali sono i danni e lavorare per tornare più forti in acqua, ma fa parte del gioco. Può succedere, noi reagiamo come gruppo come facciamo sempre e torneremo in acqua il prima possibile e più forti di prima”.

