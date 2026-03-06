Lo sport sardo piange la scomparsa a 81 anni di Tonino PudduUno dei più grandi pugili della nostra Isola. Il primo titolo nel 1965, con la conquista del Mondiale militare a Monaco
Lo sport sardo, e non solo la boxe, piange la scomparsa di Tonino Puddu, uno dei più grandi pugili e sportivi della nostra Isola.
Puddu, 81 anni, è scomparso questa notte a Cagliari.
Il primo titolo nel 1965, con la conquista del Mondiale militare a Monaco, mentre nel 1970 arriva il titolo italiano. L’anno dopo, all’Amsicora, Puddu conquista il titolo Europeo dei Pesi Leggeri contro lo spagnolo Velasquez, davanti a oltre 25000 persone, venendo poi portato in trionfo fino a Villanova, il suo quartiere. Puddu è stato il primo pugile sardo a conquistare questo titolo.
Il suo palmares finale parla di un titolo mondiale militare, un titolo italiano e ben cinque europei.