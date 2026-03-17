Per 10 anni è stato psicologo per il Cagliari Calcio, adesso Fabio Zarra sta mettendo a punto con dei colleghi un sistema che mette insieme Realtà Virtuale (VR). Intelligenza Artificiale e consulenza personale per aiutare atlete e atleti a raggiungere migliori performance. L’incontro si è tenuto questa sera nella Club House Dinamo nell'ambito del progetto Sardinia Factory, in collaborazione con Dinamo Banco di Sardegna e Fondazione Dinamo.

E' stato creato un chatbot, un software che consente a uno psicologo virtuale, Mat, di rispondere alle domande dell'utente che per qualsiasi ragione preferisce non interagiore con lo psicologo umano. "Abbiamo inserito oltre 3 mila pagina di informazioni, ma solo su argomenti specifici, se si esula dal contesto Mat dice che non ha le competenze per rispondere". L'incontro ha avuto anche alcuni momenti interattivi con i giovani presenti che hanno svolto con l'aiuto dello smartphone alcuni esercizi per migliorare il cervello, considerato come un muscolo da allenare.

Idea portata avanti da Fabio Zarra anche in un libro dal titolo “IronicaMente Sportivə: Migliora la tua mente prendendoti sul serio, un viaggio tra il serio e il faceto, un allenamento mentale che combina scienza, storie di grandi atleti e tecniche psicologiche per aiutare a migliorare le performance, nello sport e nella vita.

Ha condotto l'incontro Livia Lepri. Erano presenti per la squadra sassarese gli assistenti allenatori Massimiliano Oldoini e Antonio Carlini, più il preparatore fisico Francesco Marra.

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