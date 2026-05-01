Gli azzurri Niccolò Ciavarella e Gianmarco Ferrari sono in semifinale nel singolare maschile del quinto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Ciavarella ha superato agilmente, 6-0, 6-2, il numero 5 del tabellone, il serbo Stefan Popovic, e ora si contenderà un posto in finale con l’iraniano Kasra Rahmani, che l’ha invece spuntata 6-7(8), 6-1, 7-6(4) sull’italiano Pierluigi Basile, accreditato della testa di serie numero 6.

Avanza il numero 2, Ferrari, che ha rifilato un doppio 6-2 al numero 7 del tabellone, il tedesco Tim Handel e adesso si misurerà con l’ucraino Eric Vanshelboim, testa di serie numero 4 che si è qualificato per le semifinali dopo aver sconfitto 6-4, 7-6(4) Alessandro Battiston.

Femminile. Nel tabellone femminile, spiccano le due italiane che hanno staccato il pass per i quarti di finale. La testa di serie numero 3, Giorgia Pedone, dopo aver battuto 6-0, 6-2 la greca Elena Korokozidi, se la vedrà con la serba Dunja Maric. Deborah Chiesa, superata con un doppio 6-1 la numero 5, la serba Natalija Senic, affronterà la numero 3, la francese Tiphanie Lemaitre.

Eliminate la wild card Ilary Pistola (battuta 6-1, 6-0 dalla turca Ipek Oz, testa di serie numero 8) e la qualificata Allegra Fiorani (superata 7-5, 6-0 dalla romena Elena Ruxandra Bertea, numero 2).

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