Scossone nella classifica del campionato di Eccellenza dopo la penalizzazione inflitta al Calangianus.

La formazione gallurese perde un punto e scivola al sesto posto, venendo superata dal Lanusei, che sale così in quinta posizione a quota 41 punti. Il nuovo assetto vede quindi Lanusei quinto, seguito dal Calangianus penalizzato, con Atletico Uri poco dietro nello stesso gruppo di squadre racchiuse in pochi punti.

Un equilibrio che ha caratterizzato l’intero campionato e che la decisione della giustizia sportiva ha contribuito a ridefinire proprio nelle posizioni più delicate.

La sanzione arriva al termine del procedimento della Procura Federale, per «il mancato pagamento nei tempi previsti di una somma dovuta al calciatore Facundo Ismael Fiorotto, come stabilito da un lodo arbitrale».

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