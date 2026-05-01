Ci sarà un tennista italiano nella finale dell'Atp Challenger 175 di Cagliari.

Questo il verdetto dei quarti di finale disputati oggi sui campi in terra battuta del Tc Cagliari, che hanno decretato una semifinale tutta tricolore.

Nella parte bassa del tabellone (domani alle 13), si affronteranno Matteo Arnaldi e la wild card Gianluca Cadenasso.

Arnaldi ha eliminato il numero 3 del torneo, il portoghese Nuno Borges, in un match concluso alla soglia delle tre ore di gioco e chiuso sul 3-6, 6-7(2), 7-6(3) dopo aver cancellato un match point sul 5-4 nel set decisivo.

Cadenasso, la vera sorpresa del torneo, l'ha spuntata sempre in tre set, 6-4, 5-7, 6-3, sull'olandese Jesper De Jong in 2h56.

La semifinale della parte alta del tabellone (non prima delle 15) vedrà la testa di serie numero 4 Roman Burruchaga (argentino tesserato per il circolo ospitante), che ha superato 6-3, 2-6, 7-6(1) lo statunitense Marc Giron, numero 8 del seeding, e il numero 6, il polacco Hubert Hurcakz, che ha eliminato 4-6, 6-3, 6-4 Matteo Berrettini.

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