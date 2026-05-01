Sull’onda dell’enorme successo del torneo in corso, e della risposta straordinaria da parte del pubblico, il Sardegna Open guarda già al futuro: domenica, a partire dalle ore 18, si aprirà ufficialmente la biglietteria per la prossima edizione, in programma da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio 2027.

Sarà la quarta volta al Tc Cagliari dell’Atp Challenger 175, che sta confermando la propria capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, consolidando il legame con il territorio e con gli amanti del tennis.

Da domenica, biglietti e abbonamenti saranno disponibili online all’indirizzo https://tickets.sardegnaopen.com/: una grande occasione per gli appassionati, per assicurarsi con largo anticipo un posto per una settimana imperdibile. Come sempre, ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (Atleti, Soci, Gold ed eSport) saranno riservate scontistiche dedicate.

Sui biglietti è prevista una riduzione del 20% per Atleti agonisti e non agonisti e Gold, e del 10% per i tesserati Soci ed eSport. Sugli abbonamenti, invece, la scontistica sarà del 5% per tutte le categorie di tesserati.

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