Jannik Sinner batte Arthur Fils e vola in finale a Madrid. L’altoatesino alza il livello quando si avvicinano le fasi finali del torneo e piega il tennista francese, numero 25 del ranking ma 4 nella race del 2026, in uno strepitoso momento di forma, con il punteggio di 6-2, 6-4 in meno di un’ora e mezzo.

L’azzurro nel primo parziale prende subito il largo, portandosi dall’1 pari al 5-1 in un amen, per poi chiudere 6-2. Più combattuto il secondo parziale, in cui comunque Jannik non concede palle break e strappa il servizio all’avversario al nono game, sul punteggio di 4-4.

Sinner piazza così la 22esima vittoria consecutiva, 27esima considerando i soli Master 1000. Con quella di Madrid raggiunge la finale in tutti i 15 grandi tornei (i 4 Slam, i 9 1000, le Finals e la Davis), obiettivo raggiunto in passato dai soli Djokovic, Federer e Nadal. Lui è il più giovane ad aver raggiunto questo traguardo, a 24 anni e 9 mesi.

Vincendo domenica l’ultimo atto (sfiderà il vincente di Zverev-Blockx) conquisterebbe almeno per una volta il 13esimo dei 15 “big titles”, gli mancherebbero solo Roma e Roland Garros. Inoltre, con il quinto 1000 di fila vinto, supererebbe il record di Novak Djokovic che si è fermato a 4.

(Unioneonline/L)

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