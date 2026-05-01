Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista romano viene sconfitto nei quarti di finale del Sardegna Open da Hubert Hukacz. La sfida più nobile del torneo di Monte Urpinu, un match tra due ex top ten, riedizione della semifinale di Wimbledon 2021: all’epoca vinse l’azzurro, questa volta ha avuto la meglio il polacco in rimonta, al termine di una partita decisa da un break per set. Il risultato finale è di 4-6, 6-3, 6-4 per Hurkacz, che affronterà in semifinale l’argentino Burruchaga, uscito vincente dalle sfida con lo statunitense Giron con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6.

Sarà derby ligure invece nell’altra semifinale, dove si sfideranno Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. Arnaldi ha piegato al terzo set il portoghese Nuno Borges per 6-3, 6-7, 7-6, riprendendo una gara quasi persa con un colpo di coda nel finale. Cadenasso invece è la grande rivelazione del torneo: ha sconfitto l’olandese Jasper De Jong 6-4, 5-7, 6-3. Altra partita molto sofferta, in cui l’azzurro – che con questo risultato entra nei primi 200 al mondo – ha sciupato l’occasione di chiuderla in due set facendosi rimontare dal 5-3 nel secondo parziale.

Grande spettacolo dunque sui campi di Monte Urpinu, con quattro quarti di finale combattutissimi, tutti decisi al terzo set.

(Unioneonline/L)

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