L'Amatori Rugby Alghero vince col bonusIl XV di coach Anversa batte 43-12 il Lecco nella settima giornata del girone 2
L'Amatori Rugby Alghero batte 43-12 il Lecco nel match valido per la settima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A e conquista anche il punto bonus.
Amatori Alghero-Lecco 43-12.
Amatori Alghero: Mazzone, Delrio, Marrone (70' Lanciotti), Russo, Armani, Steenkamp, Tancredi, (76' Bombagi), Canulli, Lenoci, Pedroni (76' Solinas), Kone, D’Ambola, Muciaccia (50' Wright), Marchetto (38' Shelqeti), Ruijgrok. A disposizione Bardino, Tveraga, Solinas. Coach Marco Anversa.
Lecco: Sala, Travaglini, Crimella (54' Alippi), Riva, Castelletti, M. Coppo (65' Meisner), Piccoli, Fumagalli, G. Coppo, Colombo (50' F. Valentini), Cattaneo, Galli, Holenda, Vacirca (65' Butskhrikidize), Gaddi. A disposizione Gianola, Turco, M. Valentini, Casiraghi. Allenatore Sebastian Damiani.
Arbitro Leonardo Togni di Bergamo.
Punti: 1' meta Tancredi, trasforma Steenkamp; 13' m. Holenda; 18' m. Marrone, trasf. Steenkamp; 21' m. Tancredi, tr. Steenkamp; 28' m. Ruijgrok, trasf. Steenkamp; 36' m. Pedroni; 38' m. Delrio. 54' m. Piccoli, trasf. Coppo; 80' m. Lenoci.