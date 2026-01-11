La sconfitta di Reggio Emilia (90-68) ha eliminato la Dinamo dalla Final 8 per la Coppa Italia. L'unica speranza era che vincesse Trapani, ma il club siciliano ha messo in scena un'altra farsa dopo quella di Champions e si è presentata con sei giocatori contro Trento: due sono usciti dopo la prima azione per "infortunio" e dei quattro ragazzini rimasti tre hanno commesso 5 falli in 4 minuti.

Lunedì Fip e Lega si riuniranno per esaminare il caso Trapani e l'esclusione sembra inevitabile dato che non è più garantita l'uguaglianza competitiva. In caso di eliminazione del club siciliano dovrebbero venire annullati tutti i risultati e quindi ci perderanno Trento, Varese e anche Sassari che a quel punto si ritroverà più vicino al penultimo posto, anche se va ricordato come in caso di esclusione di un club ci sarà solo una retrocessione.

La partita di Reggio Emilia va archiviata senza processi. Troppe le assenze (Marshall, Beliauskas e Zanelli) e gli acciacchi (Buie e Johnson) per di più tutti nel reparto esterni per opporsi ai padroni di casa, che hanno un organico discreto, anche se erano entrati in una spirale negativa.

Per il Banco di Sardegna resta quindi l'obiettivo di recuperare subito almeno un paio di giocatori per mettere al sicuro la salvezza, iniziando a garantirsi confronti diretti favorevoli, se non come risultati almeno come differenza canestri. Le prossime gare sono contro Napoli (-11 all'andata), Trieste (+5), Cremona (-4) e Udine (-18).

