Si è disputata oggi la seconda giornata del campionato di Eccellenza. L’Ilvamaddalena, grazie alle reti di Piassi e Lima, supera 2-1 il Lanusei e torna al comando della classifica, approfittando della sconfitta della Nuorese sul campo di Tempio. Al “Nino Manconi” decide la rete di Bringas, con i galletti che salgono al terzo posto.

Bene Ossese e Atletico Uri, che con le rispettive vittorie contro Iglesias (0-2) e Villasimius (1-0) avanzano al quarto posto, portandosi a sole tre lunghezze dalla vetta. Per i bianconeri a segno Scarafoni e Matini.

Lanusei e Iglesias escono momentaneamente dalla zona playoff, ma la distanza dal primo posto resta minima, a conferma di un campionato estremamente equilibrato, con le prime sette squadre racchiuse in appena quattro punti.

Rocambolesco pareggio per 3-3 tra Tortolì e Santa Teresa. Successo di grande peso per la Ferrini Cagliari, che supera 1-0 il Calangianus. Finisce in parità (1-1) anche la sfida tra Taloro e Carbonia. In coda, il Buddusò si aggiudica per 1-0 lo scontro salvezza contro il fanalino di coda Sant’Elena.

