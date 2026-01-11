Girone G, pesante ko del Latte Dolce: pari per Olbia e BudoniSi è completato il quadro della seconda giornata del campionato
Si è completato il quadro della seconda giornata del campionato di Serie D, girone G. Dopo il pareggio del Monastir e la sconfitta della Costa Orientale Sarda, arrivano altri due segni “X” per le squadre sarde, con Olbia e Budoni che chiudono in parità, mentre il Latte Dolce incassa una pesante battuta d’arresto.
Continua il momento poco brillante del Budoni di Raffaele Cerbone, che manca l’appuntamento con la vittoria da quattro turni e non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Ischia.
Netta sconfitta per il Latte Dolce, travolto 5-1 sul campo del Real Monterotondo: per la formazione sassarese l’unica rete porta la firma di Di Paolo.
Buon pareggio, infine, per l’Olbia, che esce con un 1-1 dal difficile campo del Valmontone. Tutto deciso nel primo tempo, con il botta e risposta tra Roberti e Daniele Ragatzu.