Perde contro i campioni d'Italia, ma solo di un punto e solo dopo un supplementare. Al Palasport di Sorso finisce 65-64 per Cantù ma la Dinamo Lab capisce che veramente può contendere il titolo italiano di basket in carrozzina ai pluricampioni. La prima sconfitta fa perdere la vetta solitaria alla formazione sassarese che viene appunto raggiunta da Cantù.

Hanno cominciato meglio i brianzoli che sono andati avanti anche di 8 punti. Dopo l'intervallo bella reazione della formazione di Foden che ha recuperato e sorpassato chiudendo l'ultimo parziale 44-41 e toccato anche il +7 nel quarto quarto. Sassari è stata raggiunta sulla sirena da un canestro di Berdun.

Nel supplementare Betzeti e Patzwald partono forte (0-4 Cantù), ma Ghione e Saaid ricuciono e rimettono la gara in equilibrio. Berdun realizza uno dei due liberi della possibile svolta e Cantù chiude di misura: 65-64.

Tabellino Dinamo Lab: Papi 19, Canella, Mosler 10, Esteche, Lindblom, Garcia, Saaid 6, Da Silva, Uras, Murakami 4, Ghione 25. All. Foden

