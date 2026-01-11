La Dinamo Women sprinta nel secondo quarto e mette la gara in discesa: 87-60 sul Brixia Brescia. Vittoria che consolida il sesto posto nella A1 femminile e consente di tenere a distanza di sicurezza la zona playout.

Gara non facile in avvio, con le ospiti che nel primo quarto vanno avanti addirittura di 8 punti. Nei minuti finali del secondo quarto la squadra sassarese aumenta l'intensità di gioco e con un parziale di 22-7 va al riposo con un distacco in doppia cifra: 36-35.

Da quel momento la partita è uno show e si divertono gli oltre duemila spettatori intervenuti al PalaSerradimigni per la giornata Nba Junior organizzata con la Fip.

Cinque giocatrici in doppia cifra: Richards 16 punti e 7 rimbalzi, Poindexter 13, poi 10 punti a testa per Boros e Treffers (anche 8 rimbalzi) e menzione speciale per Sammartino che entra nell'ultimo quarto e in sei minuti scarsi segna 14 punti dilatando il distacco.

© Riproduzione riservata