Domenica sfortunata per il basket sardo: Esperia Cagliari e Klass Sennori escono sconfitte, seppur con diverse dinamiche di gara, dai rispettivi impegni nell'ultimo turno d'andata in Serie B Interregionale

Al PalaPirastu, la Confelici cade 77-66 contro la vicecapolista Stella Ebk Roma e perde l'imbattibilità interna. I rossoblù, reduci da cinque successi interni consecutivi, non riescono a opporre continuità al gioco ordinato e fisicamente dominante dei capitolini. La partita ha visto l’Esperia sempre in scia, ma incapace di colmare il divario costruito dai romani con una percentuale eccellente dall’arco e una gestione sempre lucida.

L’inizio è favorevole alla Stella Ebk, che mette subito un break di 11-4. Morgillo e Frattoni riportano i padroni di casa a -3, ma la costante pressione a rimbalzo e la precisione dalla lunga distanza degli ospiti fanno tornare Roma avanti. Nel secondo quarto, l’Esperia prova a reagire con Picciau e Manca dalla panchina, accorciando fino al -2 (30-28), ma gli avversari ristabiliscono le distanze e vanno all’intervallo sul 43-38. La terza frazione conferma la superiorità capitolina: Santucci e Lumena lanciano la Stella Ebk fino al +13, prima che un gioco da tre punti lasci i rossoblù a -9 al 30’. Nel quarto periodo, Roma capitalizza ogni errore cagliaritano e chiude il match con autorità, nonostante l’Esperia non abbia mai smesso di provarci. La squadra di coach Manca conclude così la prima parte di stagione con un bilancio di 6 vittorie e 7 sconfitte, restando in piena zona playoff e sperando in un rientro rapido del play argentino Marco Giordano.

A Roma, invece, la Klass Sennori cede sul parquet della Tiber per 97-88. La squadra di coach Gabriele Piras non riesce a dare continuità all’ultima affermazione interna contro la San Paolo Ostiense e soffre un avvio pesantissimo: la Tiber mette a segno un 12-0 iniziale guidata da Gaeta, mentre Hubalek e compagni faticano a trovare ritmo in attacco. Il primo quarto si chiude con un pesante 29-11, e nel prosieguo la squadra senonese resta sempre dietro, pur provando un recupero nell’ultimo periodo. Il divario accumulato nel terzo quarto, toccando anche le 22 lunghezze di vantaggio, risulta però insormontabile.

Esperia-Stella Ebk 66-77

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, N, Manca 11, Cabriolu 3, Potì 5, Frattoni 18, Thiam 7, Picciau 2, Locci 7, Tocco ne, Pili, Morgillo 13. Allenatore F. Manca

Stella Ebk Roma: Forconi 9, F. Boniciolli, Quarone 11, Fanti 13, Melvin ne, Cardigni ne, Santucci 14, Ntsourou 14, Doumbia 7, Lumena 9. Allenatore M. Boniciolli

Parziali: 19-26; 38-43; 65-56

Tiber-Sennori 97-88

Tiber Roma: Belmaggio 10, Gaeta 9, Algeri 16, Lentini 17, N. Piazza 12, Gentile 4, Fantauzzi 2, Terzoni 9, Romanelli 4, C. Piazza, Della Corte 2, Perago 12. Allenatore Cilli

Klass Sennori: Cordedda 4, Puggioni 8, Sanna 13, Nwokoye 16, Merella 8, Cabras 10, Tola 2, Pisano 10, Fara, Hubalek 17. Allenatore Piras

Parziali: 29-11; 54-39; 80-58

