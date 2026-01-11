Cagliari, i convocati di Pisacane per la trasferta di Genova: rientra Zé PedroRestano fuori Marko Rog e Yerry Mina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma lunedì 12 gennaio alle 18.30 allo stadio “Luigi Ferraris”, posticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2025/26.
Mister Fabio Pisacane potrà contare su un gruppo di 24 calciatori per l’impegno in terra ligure.
Tra le note positive figura il rientro di Zé Pedro, regolarmente convocato dopo aver superato i precedenti problemi fisici. Restano invece fuori Marko Rog e Yerry Mina, che continueranno il lavoro differenziato al Crai Sport Center. In particolare, il difensore colombiano è alle prese con un sovraccarico funzionale al ginocchio, accusato nel corso della rifinitura mattutina.
Lo staff medico monitora le condizioni dei due giocatori in vista dei prossimi impegni di campionato.
Nel frattempo, la squadra ha completato la preparazione e partirà nelle prossime ore alla volta di Genova, dove cercherà punti preziosi per il prosieguo della stagione.
L’elenco completo dei convocati: Caprile, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Lupeto, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Sherri, Rodriguez, Prati, Di pardo, Cavuoti, Pintus, Ciocci, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Ze pedro, Obert, Trepy, Luvumbo, S. Esposito.