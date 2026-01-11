Promozione girone B: Alghero senza freni, 18 su 18 e fuga in vettaNumeri da record per la corazzata guidata da Mauro Giorico
Diciotto vittorie su diciotto gare. Nel girone B del campionato di Promozione continua la marcia trionfale dell’Alghero che, nella prima giornata del girone di ritorno, travolge 3-0 il Bosa e centra l’ennesimo successo stagionale. Numeri da record per la corazzata guidata da Mauro Giorico, che allunga ulteriormente in classifica portando a sedici punti il vantaggio sulle più immediate inseguitrici, ora Bonorva e Ozierese.
Il Bonorva si impone di misura a Sassari contro il Li Punti (0-1), mentre l’Ozierese si aggiudica per 2-1 lo scontro diretto contro l’Usinese, che scivola così dalla seconda alla quarta posizione.
Finisce a reti inviolate la sfida tra Stintino e Arzachena. Successo interno per il Thiesi, che supera 2-1 il Coghinas, mentre il Castelsardo espugna il campo del San Giorgio Perfugas con il punteggio di 3-2.
In coda, vittoria pesantissima dell’Atletico Bono, che batte 2-1 il Campanedda trascinato dalla doppietta del bomber Molozzu. Colpo a sorpresa della cenerentola Tuttavista, che piega 3-2 la Macomerese. Bene anche il Ghilarza, che liquida 3-0 la pratica Luogosanto.