Serie D, l'Olbia impone il pari al Valmontone: i galluresi interrompono il digiunoI romani avanti con Roberti, l'1-1 è di Ragatzu
L’Olbia interrompe il digiuno che durava da tre turni strappando un punto a domicilio al Valmontone. Al campo comunale “Dei Gelsi” termina 1-1, con Ragatzu che risponde a Roberti.
Romani in vantaggio al 34’ col loro capocannoniere, il pareggio dei bianchi lo sigla il capitano 10’ dopo su punizione.
Nella ripresa i padroni di casa le provano tutte per vincere la sfida valida per la 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, ma non è cosa.
Grazie al punto colto contro la quarta forza del girone G i galluresi salgono a quota 20 in classifica, ma restano quartultimi in zona playout, con la salvezza diretta che dista adesso cinque lunghezze.