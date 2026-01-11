Costa Orientale Sarda battuta a Tertenia, l’Atletico Lodigiani vince 3-1I risultati del girone G
Secondo ko consecutivo per la Costa Orientale Sarda, superata 3-1 dall’Atletico Lodigiani all’“Is Arranas” di Tertenia. Gli ospiti, al settimo risultato utile di fila, sbloccano il match al 20’ con Esposito dopo un errore in disimpegno dei padroni di casa.
La Cos reagisce e sfiora il pari prima dell’intervallo con Rossetti, che colpisce la traversa di testa.
In avvio di ripresa il raddoppio di Ruggeri complica i piani dei sardi. Nel finale, dopo le espulsioni di Spinozzi e Piredda, Sarritzu accorcia le distanze, ma Coulibaly chiude i conti poco dopo fissando il risultato sul 3-1.