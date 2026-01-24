I miglioramenti nonostante la sconfitta sono evidenti: 10-0 alla prima di campionato, 4-1 in Coppa Italia e ora "solo" 2-0 contro la terza forza della serie C femminile. La Torres perde a testa alta sul campo della Pro Sesto.

Gara condizionata dalla rete incassata ad opera di Barbuiani dopo 4 minuti. La gara resta equilibrata, con la squadra sassarese che cerca il pareggio ma la difesa di casa è solida e puntuale nelle chiusure. All'80' la Pro Sesto insacca il gol del raddoppio con Fico che voleva crossare ma prende male il pallone che diventa un tiro capace di sorprendere il portiere Deiana.

Il tecnico della Women Torres Emanuele Riu dichiara: “Contro la Pro Sesto le ragazze hanno fatto una partita di grande spessore. Affrontare una squadra forte e riuscire a riportare in campo tutto quello che abbiamo preparato in settimana è un segnale importante del lavoro che stiamo facendo. Siamo rimasti in partita fino all’ottantesimo sull’1-0, giocando con personalità, ordine e sacrificio. Abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiarla, ma in tre o quattro situazioni è mancato solo l’ultimo passaggio, quel dettaglio che spesso fa la differenza”.

