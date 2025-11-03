L'accoppiata che i tifosi sassaresi non volevano: Torres e Dinamo accomunate da un avvio disastroso. I rossoblù della serie C di calcio sono penultimi con 7 sconfitte in undici gare e 7 partite senza far gol. I biancoblù sono ultimi a zero punti dopo cinque giornate e mai come questa volta sembra in pericolo la permanenza nella A1 di basket. Risultati che fanno emergere qualche errore di impostazione in estate da parte di entrambi i club.

La società torresina una decisione l'ha presa ieri: ha esonerato il tecnico Michele Pazienza ringraziando lui e tutto il suo staff "per l’impegno profuso nel corso della sua permanenza in rossoblù e augurandogli il meglio per il prosieguo di carriera". Un ringraziamento non di facciata, perché Pazienza è sempre stato esemplare dal punto di vista professionale.

La squadra è stata affidata "temporaneamente" a Marco Sanna, tecnico della Primavera che comunque ha esperienza sia da calciatore, sia da allenatore. La ricerca del nuovo allenatore è in corso. Si torna in campo sabato a Ravenna.

Il club del presidente Sardara invece ha meno tempo, perché domani arriva al palaSerradimigni lo Sporting Lisbona per la Europe Cup, mentre giovedì c'è Cantù per il campionato. Tempi strettissimi e infatti per ora Massimo Bulleri resta sulla panchina, ma la ricerca di un nuovo allenatore è iniziata. Sembrava vicino Alessandro Ramagli (ex Verona e Virtus Bologna dove c'era anche Marco Spissu) ma non ci sono svolte per il momento. La piazza vedrebbe di buon occhio il ritorno di Gianmarco Pozzecco, nome che riporterebbe entusiasmo dopo due stagioni deludenti.

