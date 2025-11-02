Quando il tecnico Michele Pazienza è arrivato in sala stampa non sapeva probabilmente che la sua avventura a Sassari si era chiusa. Due ore dopo la Torres ha emesso il comunicato per rendere noto «di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Michele Pazienza. Non faranno più parte dello staff del Club anche il vice allenatore Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila».

Dopo i ringraziamenti di rito all'allenatore pugliese, la società rossoblù ha annunciato di avere affidato la squadra a Marco Sanna, ma «temporaneamente».

Significa che condurrà soltanto gli allenamenti in attesa del nuovo mister. L'ex mediano di Torres, Sampdoria e Cagliari è da qualche anno allenatore della Primavera e ha guidato la prima squadra sassarese in serie D.

Da ricordare anche che a libro paga della società c'è non solo Pazienza ma anche Alfonso Greco, che aveva ancora un altro anno di contratto.

