Quinta vittoria della Juventus su sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nel girone complice il 3-3 a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea.

All'Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 il Malmoe fresco campione di Svezia per la seconda stagione consecutiva.

La Juve ha così battuto il club svedese per la quarta volta in quattro testa a testa e ancora lo ha fatto senza concedere gol agli scandinavi. Vantaggio juventino al 18' del primo tempo quando da uno splendido cross di esterno mancino di Bernardeschi dalla destra Kean si è infilato tra i centrali difensivi del Malmoe e di testa ha anticipato il portiere Diawara in uscita.

RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL – La partita di Champions League Atalanta-Villarreal è stata rinviata a domani a causa della fitta nevicata che sta cadendo su Bergamo. Il fischio d'inizio dovrebbe essere alle 15.

