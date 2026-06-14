L'edizione inaugurale dell'Ironman 70.3 Sardegna di domenica scorsa, non è stata soltanto una gara, ma un evento spartiacque capace di proiettare Alghero e l'intero Nord-Ovest dell'isola in una dimensione internazionale. Tanto che già si pensa alla prossima edizione del maggio 2027.

Il successo emerge dai numeri, ma anche dal calore di un territorio che ha saputo trasformare una sfida organizzativa in una vetrina di promozione e partecipazione.

Il sindaco Raimondo Cacciotto ha espresso con orgoglio l'importanza strategica dell'appuntamento: «È stata una giornata straordinaria per un evento incredibile e suggestivo, che ci colloca nel panorama mondiale del triathlon. Per una settimana Alghero è stata al centro dell'attenzione internazionale».

Con 91 Paesi rappresentati e quasi 2.900 atleti al via, ha parlato di un «risultato straordinario», auspicando un coinvolgimento sempre più ampio dei comuni del territorio nelle edizioni future.

Sulla stessa linea l'assessore Enrico Daga, che ha evidenziato l'impatto economico e promozionale della manifestazione: «Abbiamo vissuto una settimana paragonabile a quella di Ferragosto a fine giugno».

Sono arrivate quasi 15.000 persone tra atleti, familiari, accompagnatori e appassionati. «Domani racconteranno le loro imprese, quelle dei loro beniamini, dei loro figli, dei loro parenti e dei loro amici che hanno gareggiato nelle nostre acque e nel territorio algherese», ha osservato, sottolineando il valore della promozione spontanea generata dall'evento.

Daga ha poi evidenziato il valore sociale della manifestazione: «Questi eventi mostrano ai nostri giovani il valore del sacrificio e della resilienza, promuovendo stili di vita sani all'interno di uno scenario naturale unico».

Se le istituzioni celebrano i numeri, sono gli atleti a raccontare l'anima della manifestazione. Gianni Marongiu (Tri Pula), veterano della disciplina, si è detto particolarmente colpito dall'accoglienza ricevuta lungo il percorso. Ad arricchire l'esperienza ha contribuito anche la bellezza del tracciato, con la frazione di nuoto nelle acque di San Giovanni, i 90 chilometri di bici attraverso il Parco naturale di Porto Conte fino a Capo Caccia e la corsa finale tra il lungomare e il centro storico. «Mai vista una cosa del genere, neppure ad Amburgo», ha commentato, evidenziando come l'entusiasmo della folla abbia rappresentato uno degli elementi distintivi della prima edizione algherese.

Anche Stefano Murgia (Karel Sport) ha contribuito da protagonista a una giornata che molti partecipanti hanno definito memorabile, apprezzando la qualità di un percorso capace di coniugare il fascino paesaggistico con le difficoltà tecniche richieste da una competizione internazionale.

Sul piano agonistico, il successo è andato al belga Joran Driesen, vincitore della prova maschile in 3:38:29. «È una sensazione incredibile: è la mia prima vittoria da professionista e sono davvero felice» ha dichiarato il vincitore. «Ringrazio l'organizzazione e i volontari presenti lungo tutto il percorso». Tra le donne della categoria Age Group ha primeggiato la svizzera Sophie Herzog con il tempo di 4:23:59.

L'Ironman di Alghero ha però raccontato anche storie che vanno oltre il risultato sportivo. Tra queste quella della britannica Daphne Belt, 86 anni, atleta più anziana in gara, capace di completare le frazioni di nuoto e ciclismo prima di essere costretta al ritiro.

Pur nel quadro di un bilancio ampiamente positivo, l'amministrazione guarda già alle prossime edizioni. «Siamo all'anno zero e tutto può essere migliorato», ha ricordato Daga. «L'esperienza maturata quest'anno consentirà di ottimizzare ulteriormente alcuni aspetti organizzativi».

Il percorso è comunque tracciato. L'Ironman 70.3 Alghero tornerà il 30 maggio 2027 e rappresenterà il banco di prova per consolidare i risultati della prima edizione. L'obiettivo è trasformare un esordio di successo in un appuntamento stabile del calendario internazionale del triathlon.

© Riproduzione riservata