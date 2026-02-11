milano-cortina
11 febbraio 2026 alle 19:21aggiornato il 11 febbraio 2026 alle 20:36
Slittino doppio, oro per le azzurre Voetter e OberhoferLe italiane salgono sul gradino più alto del podio, battendo la concorrenza di Germania e Austria
Un’altra medaglia per il team azzurro ai Giochi invernali di Milano-Cortina e del metallo più prezioso.
Sulla pista Monti di Cortina Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino doppio, superando la concorrenza di Germania e Austria.
In serata arriva anche lo splendido bis dello slittino doppio maschile, con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che salgono anch’essi sul gradino più alto del podio.
